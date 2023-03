Daniele Viti è accusato dell'omicidio di Andrea Fiore, il cinquantaquattrenne ucciso nella notte tra domenica e lunedì nel suo appartamento di via Pisoni a Roma, nella zona di Torpignattara. Viti, quarantatré anni e originario di Veroli, è accusato di "concorso in omicidio" assieme ad altre persone non ancora identificate. È stato trasferito nel carcere di Regina Coeli in attesa dell'interrogatorio di convalida.