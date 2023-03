Auto con a bordo una coppia di anziani esce di strada e si ribalta. Momenti di paura per i due occupanti della vettura rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo.

L'incidente si è verificato intorno alle 14 di ieri.

I due coniugi, a bordo della loro Fiat Punto, percorrevano la strada provinciale Ceprano Strangolagalli quando, non lontano dalla zona Campolungo e per cause tuttora al vaglio dei carabinieri, la donna che era alla guida della vettura ha perso il controllo ed è finita fuori strada.

Il terreno rialzato che fiancheggia la provinciale ha fatto da leva, ribaltando la Punto.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli operatori del 118, i carabinieri ed i vigili del fuoco.

Poco dopo è giunta anche un'eliambulanza.

I due anziani sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale "Spaziani" di Frosinone, mentre l'eliambulanza è ripartita in volo vuota. Fortunatamente, nessun altro mezzo è stato coinvolto nell'incidente ed è stato scongiurato il rischio di un bilancio più grave. Quindi, la provinciale Ceprano-Strangolagalli continua a essere teatro di sinistri.

La via in alcuni tratti è stretta e presenta curve insidiose, pertanto accade che o a causa del mancato rispetto dei limiti di velocità, o per l'imprudenza, oppure per la casualità si verifichino incidenti purtroppo anche mortali.

Il sinistro di ieri porta alla ribalta il problema della sicurezza stradale sulla provinciale Ceprano Strangolagalli, molto trafficata.

I restringimenti di alcuni tratti aumentano i pericoli, per questo la cautela e le attenzioni devono essere elevate proprio per evitare gli incidenti.

Sulla provinciale si verificano, purtroppo, a tutte le ore del giorno, a testimonianza dei pericoli che si corrono su arterie spesso inadeguate alla tipologia di utenza che le percorre.

Forse una segnaletica più completa, segnalatori luminosi e altri strumenti impiegati come "deterrente" potrebbero indurre gli automobilisti a essere più attenti e rispettare i limiti di velocità, soprattutto nei tratti critici.