Anche in questo fine settimana i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sora, insieme ai colleghi delle stazioni di Monte San Giovanni Campano e Vicalvi, hanno effettuato diverse perquisizioni e controlli. Al lavoro anche le unità cinofile del nucleo di Santa Maria di Galeria. Fondamentale è stato il contributo di Gipsy, che con la sua conduttrice, hanno ispezionato le aree di aggregazione vicine alle scuole e nei vicoli del centro storico.

Poi, a seguito di un controllo stradale è stato proprio Gipsy a segnalare delle tracce di sostanza stupefacente all'interno dell'auto fermata. La perquisizione si è spostata anche nell'abitazione dove, sempre Gipsy, ha trovato all'interno di un giubbotto nascosto in un armadio una porzione di ovulo di hashish per circa dieci grammi. Nella soffitta poi ha segnalato ai carabinieri dei residui di hashish e marijuana per circa due grammi complessivi.

Due persone, un quarantottenne ed un ventitreenne di Monte San Giovanni Campano sono state segnalate alla Prefettura di Frosinone quali utilizzatori di stupefacenti. Successivamente Gipsy ed il suo conduttore si sono spostati su Sora, dove con i colleghi del nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Vicalvi hanno effettuato controlli nelle aree di Piazza Santa Restituta, Piazza Alberto La Rocca, Piazza Mayer Ross e poi nei vicoli più nascosti del centro storico.