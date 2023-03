Il padel approda a Veroli. Il primo campo adibito per questa disciplina nel Comune è stato inaugurato ieri allo "Sporting Club Zeppieri", in località Colle Capito.

Punto di riferimento per tutta la contrada e non solo, l'attività della famiglia Zeppieri è da sempre in continua evoluzione nella proposta di eventi e opportunità per il tempo libero, oltre a promuovere quotidianamente iniziative ricreative. Teatro di numerose rassegne sportive e culturali, con il nuovo perimetro attrezzato all'aperto, il padel sarà un'offerta nuova per gli utenti.

Già numerose le richieste arrivate ai gestori, complice la bella stagione e il richiamo dello sport più popolare del momento che attrae numerosi giocatori: racchette e palline pronte per i tanti match che animeranno il campo. Nel pomeriggio di ieri, grande festa per il taglio del nastro, tra l'entusiasmo dei presenti e dei proprietari. E quale miglior inizio per avviare questa nuova parentesi, se non lasciare spazio alle prime partite sul perimetro fresco di realizzazione. «Siamo davvero felici di inaugurare il nuovo campo e offrire un servizio in più. - hanno dichiarato i gestori - Essere i primi a proporre il padel a Veroli è una gran bella soddisfazione».

Una sfida nuova che i proprietari hanno ingaggiato con grinta, portando avanti lo spirito che contraddistingue da sempre questa realtà. «Ringraziamo tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto nell'intraprendere questa nuova avventura: il dottor Andrei Stefanescu, Elisa Paoli e Paolo e Simone per la ditta "3esse". Un grazie speciale poi a Damiano Iovino per la collaborazione e a Gianfranco Rufa che non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno».