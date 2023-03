Una zona che sia inclusiva e che consenta a tutti i bambini di poter trascorrere dei momenti di allegria e divertimento. Un'area dedicata a tutti i piccoli che presentano disabilità e che avranno l'opportunità di divertirsi insieme ai propri amici. È questo il punto centrale del progetto che si sta realizzando in questi giorni a Pontecorvo e che prevede la costruzione di una zona interamente dedicata ai bambini con disabilità.

Un'iniziativa che è ufficialmente iniziata in questi giorni. Nel corso delle ultime ore sono partiti i lavori in piazza Giovanni Paolo II, nel cuore del rione Pastine, dove nascerà una zona dedicata proprio ai giochi inclusivi per tutti i bambini che hanno disabilità.

Un progetto che si è reso possibile grazie all'ottenimento, da parte dell'amministrazione comunale, di un apposito finanziamento finalizzato proprio alla costruzione di queste zone. Una volta individuata l'area sono partiti i lavori per la costruzione delle aree dedicate.

A monitorare l'andamento dei lavori il vicesindaco Annagrazia Longo che si è recata in piazza Giovanni Paolo II e che ha espresso tutta la propria soddisfazione per questo importante progetto: «Hanno preso il via in piazza Giovanni Paolo II i lavori per l'installazione dei nuovi giochi inclusivi destinati ai bambini e alle bambine con disabilità - ha affermato il vicesindaco Annagrazia Longo - Sarà, in assoluto, il primo parco giochi per bambini disabili realizzato nella città di Pontecorvo. Uno spazio di aggregazione che si appresta a nascere grazie ad un finanziamento regionale di circa trentamila euro ottenuto dall'amministrazione comunale. Un ulteriore e concreto passo avanti verso una comunità sempre più inclusiva e pronta a prestare attenzione alle esigenze di tutte le persone».