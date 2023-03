Terrore per due giovani di Ceccano minacciati con una siringa e rapinati. È successo nella notte scorsa poco dopo la mezzanotte. Uno dei due ceccanesi stava prelevando contanti dallo sportello bancomat dell'Uffico postale di Via San Francesco, ad attenderlo in auto, una Alfa Mito, un amico. Ad un certo punto, il ragazzo che era davanti allo sportello delle Poste è stato avvicinato da un bandito che gli ha intimato di prelevare tutto il denaro possibile e di consegnarlo. Con lui c'era un complice. Davanti alla resistenza del giovane i due hanno minacciato e fatto scendere dall'auto l'amico che lo stava aspettando. A bordo di un'Alfa Mito sono fuggiti portando via la vettura. Rintracciati a Frosinone e denunciati. Si tratta di due uomini di Ceccano.