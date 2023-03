Il sottosegretario alla cultura nel governo guidato da Giorgia Meloni, Vittorio Sgarbi, non più candidato a sindaco del comune di Arpino. Ha scelto di fare un passo di lato e dimostrare pieno sostegno alla candidatura a sindaco di Massimo Sera, vicesindaco uscente della squadra dell'attuale primo cittadino Renato Rea. "Io sarò il mattino di Sera" ha detto Sgarbi durante la conferenza stampa appena conclusa nella patria di Cicerone. In risposta Sera, ringraziandolo per la vicinanza, ha dichiarato: "Tu sarai il nostro assessore alla cultura". L'onorevole Sgarbi ha spiegato che già nel 2018 aveva tra i progetti la candidatura a sindaco di Arpino, poi scelse il comune di Sutri, dove oggi è sindaco. Sempre questa mattina ha espresso delle riflessioni in merito al possibile mandato bis nel comune in provincia di Viterbo. Sicuramente c'è grande fermento in vista delle prossime elezioni comunali ad Arpino. Nelle scorse ore, il consigliere uscente, Niccolò Casinelli, ha reso nota la sua candidatura a sindaco del paese.