È finito a processo con l'accusa di lesioni personali. Nei guai un cinquantacinquenne residente a Ferentino.

Vittima l'ex compagna di origine straniera, residente a Roma. Nell'udienza di venerdì scorso è stata sentita la parte offesa. Stando alle accuse, il ferentinate avrebbe malmenato l'ex compagna con una pala.

La donna ha dovuto fare ricorso alle cure dei dottori in ospedale per le ferite riportate. I medici le hanno riscontrato una prognosi di venti giorni. I fatti contestati risalgono al 2016. L'uomo è finito così a processo per lesioni.

L'altro ieri, come detto, è stata ascoltata la donna. Si torna in aula il prossimo 15 settembre per l'esame dell'imputato e le discussioni.

Il ferentinate si è rivolto all'avvocato Mario Cellitti per la sua difesa.