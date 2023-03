Interrompevano spesso il flusso dell'acqua della cassetta collegata al pozzo. Chiudevano la cassetta con un lucchetto e svuotavano il serbatoio lasciando così la figlia senz'acqua.

Dispetti che hanno fatto finire sotto accusa un settantunenne e una sessantanovenne di Alatri per violenza privata nei confronti della figlia.

L'altro ieri è stato emesso un decreto penale di condanna per la coppia di coniugi.

Il padre è stato condannato al pagamento di una multa di 3.600 euro e la madre a 2.400 euro, con ulteriore riduzione di un quinto e, quindi, alla pena finale di 2.880 euro per l'uomo e di 1.920 euro per la madre se il pagamento verrà effettuato entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto.

I due alatrensi sono stati assistiti dall'avvocato Antonio Ceccani.

Stando alle accuse in più occasioni, da novembre dello scorso anno e fino a inizio del 2023, i genitori avrebbero interrotto il flusso dell'acqua della cassetta collegata al pozzo, rimosso la pompa installata vicino al serbatoio di proprietà della figlia. Serbatoio presente nel garage di pertinenza dell'immobile suddiviso in due appartamenti dove vivono, appunto, genitori e figlia. Azioni per lasciare, stando alle accuse, la figlia senz'acqua corrente. Il padre, inoltre, avrebbe chiuso spesso anche la serranda del garage in comune.