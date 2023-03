Notte movimentata per i vigili del fuoco del distaccamento di Sora chiamati per due diversi interventi. Il primo in via Barca San Domenico a Sora, dove hanno spento le fiamme che avvolgevano un'auto, che in gran parte si è sciolta, per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Una volta terminata l'operazione, i pompieri hanno posto il nastro bianco e rosso. Sempre nella scorsa notte, hanno poi raggiunto Campoli Appennino per domare le fiamme che hanno interessato un appartamento sulla strada vecchia che conduce al paese. È stata soccorsa sul posto, dal personale sanitario del 118, una donna di nazionalità ucraina che si trovava in casa.