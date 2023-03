Due decespugliatori rubati nella notte tra venerdì e sabato, ritrovati dalla polizia a casa di un quarantenne residente nella parte alta del capoluogo ciociaro. L'uomo è stato denunciato con l'accusa di ricettazione. I decespugliatori sono stati sequestrati e il legittimo proprietario, nel caso in cui li riconoscesse nella foto, potrà recarsi in questura per poterli recuperare.

Già a fine gennaio scorso gli agenti della squadra volante avevano recuperato numeroso materiale in un appartamento disabitato in viale Grecia, sempre a Frosinone.

L'operazione a seguito di indagini sui furti in città. Tra gli oggetti recuperati due mesi fa, biciclette, pc, aspirapolvere, attrezzi da lavoro.

L'altra notte sono stati, invece, recuperati due decespugliatori.