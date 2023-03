Per fortuna non sono state coinvolte abitazioni né persone, ma l'incendio che venerdì ha bruciato diversi ettari di bosco ad Ausonia ha impegnato due canadair e un elicottero dei vigili del fuoco, oltre a unità a terra sempre dei vigili del fuoco del distaccamento di Cassino, per circa 5 ore. All'incirca intorno a mezzogiorno, il fumo che si levava nella zona boschiva compresa tra la contrada di Rotondoli e il centro abitato ha fatto scattare l'allarme.

I mezzi di soccorso sono intervenuti nella zona per aria e per terra, ma le operazioni si sono protratte per ore: solo intorno alle 17.30 le fiamme sono state domate. Fortunatamente nella zona presa di mira da qualche piromane - difficile pensare a un fenomeno di autocombustione - non si cono abitazioni e non si sono registrati danni a persone o cose.