Ha accusato un malore mentre si trovava in sella alla sua bici, come amava fare nelle giornate di sole. Nonostante i soccorsi tempestivi e quasi un'ora di massaggio cardiaco, per R.M., 74 anni di Castrocielo, non c'è stato nulla da fare. Forte il dolore dei presenti, con operatori del 118 e carabinieri intervenuti nell'immediatezza.

Il pensionato stava percorrendo via Stazione di Aquino, a Castrocielo, quando ha improvvisamente perso il controllo della bici rovinando a terra. Purtroppo non si era trattata di una caduta accidentale ma di un malore fatale che non gli ha lasciato scampo. Intensi e lunghi i tentativi di fargli salva la vita. Tutto inutile. La notizia ha colpito tutta la comunità di Castrocielo. Il sindaco Gianni Fantaccione ha espresso cordoglio alla famiglia e il dolore della comunità per la perdita di un caro amico.