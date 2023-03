Truffe agli anziani, a giudizio un trentasettenne residente ad Alatri e una ventisettenne campana. Accusati di aver raggirato una novantunenne di Ceccano, una ottantottenne di Supino e una settantaduenne di Alatri. Tutte ingannate, sempre secondo le accuse, con la classica truffa del finto nipote. Dalla supinese e dall'altrense sono riusciti a farsi consegnare circa 500 euro. Colpo fallito, invece, a casa della ceccanese. Non si esclude che possano aver messo a segno o tentato truffe anche ad altri anziani del capoluogo e di altri paesi della Ciociaria. I due dovranno comparire davanti al giudice il prossimo 10 luglio. I fatti contestati risalgono a fine 2021.

La ricostruzione

A novembre scorso in concorso tra loro, il trentasettenne e la ventisettenne avrebbero raggirato una settantaduenne di Alatri. Qualificandosi come il nipote, realmente esistente, le è stato detto che a breve sarebbe arrivato un corriere per la consegna di un computer portatile. Alla donna è stato consegnato un pacco, pagato con 500 euro. Pensava contenesse il computer, invece c'erano soltanto cartacce. Cartacce trovate anche nel pacco consegnato con l'inganno a una ottantenne di Supino, altra vittima dei due. La donna è stata contattata telefonicamente dal finto nipote e ha consegnato 450 euro per un cellulare inesistente. Non hanno, invece, raggiunto il loro intento per cause indipendenti dalla loro volontà, ai danni della novantunenne di Ceccano. I fatti a dicembre del 2021, quando l'anziana ha ricevuto la chiamata dal finto nipote il quale le comunicava che a breve sarebbe arrivato il corriere per consegnare un cellulare che lui aveva acquistato. Scoperte le truffe i due sono finiti così nei guai per truffa. Una delle vittime si è rivolta all'avvocato Antonio Ceccani. Per l'alatrense e la campana, nell'udienza di ieri è stato deciso il rinvio a giudizio al 10 luglio davanti al giudice Chiara Doglietto nel tribunale di Frosinone.