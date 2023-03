Ad aprile l'apertura della stagione a Prato di Campoli e l'amministrazione ha avviato tutte le procedure per poter accogliere al meglio quanti vorranno trascorrere le giornate sul pianoro. Indetta la selezione per l'assegnazione di chioschi ed aree da adibire a somministrazione di alimenti e bevande e vendita di prodotti tipici. Anche per il 2023 l'amministrazione ha confermato la volontà di mettere a disposizione degli operatori impegnati in attività sull'enogastronomia due chioschi con un'area circostante di 50 mq, su un importo base di 10.000 euro, mentre tre sono i posteggi da destinare ad ambulanti con un importo base di 1.500 euro sempre cadauno.

Tutte le imprese costituite alla data della presentazione dell'istanza di partecipazione all'avviso, la cui scadenza è fissata a martedì 11 aprile alle ore 12 secondo le modalità indicate sul sito istituzionale dove si può consultare l'avviso e scaricare il modello di domanda, aggiudicandosi la selezione potranno intraprendere sul pianoro di Prato di Campoli l'attività di somministrazione di bevande e alimenti e vendita di prodotti tipici dal 22 aprile al 30 settembre 2023.

Il commento

«Anche quest'anno a Prato di Campoli abbiamo programmato questo intervento per garantire servizi a quanti si recheranno sul pianoro durante non solo il periodo estivo ma anche della primavera – sottolineano l'assessore all'Ambiente, Emanuele Fiorini e l'assessore al Commercio ed Attività produttive, Alessandra Cretaro - I servizi saranno opportunità per le imprese interessate e daranno anche modo ai visitatori di poter accedere ai medesimi per un periodo sicuramente più congruo alle aspettative. È per questo che abbiamo anche accelerato sulla tempistica, ampliando il periodo di apertura delle attività a Prato di Campoli». C'è tempo fino all'11 aprile, dunque, per le domande. Nella stessa giornata alle ore 13 verranno aperte le offerte e si procederà alla verifica dei requisiti ed alla conseguente assegnazione.