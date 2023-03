Nel febbraio scorso in sede di conferenza tenutasi nel salone del consiglio comunale, Gianfranco Battisti presidente di ATF S.p.A, alla presenza anche di Maurizio Stirpe, Francesco Borgomeo e Nicola Benedetto, detentori del pacchetto azionario dell'azienda termale e d'imbottigliamento, al netto del 5% controllato dal Comune di Fiuggi, furono piuttosto chiari nell'indicare quelle che sarebbero state le loro strategie industriali. Dove sanità e benessere saranno destinate ad esercitare un ruolo centrale in quelle che saranno le Terme di Fiuggi del domani prossimo.

Detto e fatto pochi giorni dopo a Fiuggi è giunta una delegazione di specialisti del Policlinico Gemelli per ragionare su un progetto di sviluppo sulla qualità della vita. Dove un algoritmo il "Longevity Checkup up Point" è in grado di integrare i risultati di tutti le analisi effettuate al fine di determinare un Longevity Score Generale che consente di monitorare in modo immediato il tuo stato di benessere/salute, valutando le variazioni nel tempo e differenziando i singoli parametri che concorrono a formare il risultato globale.

Tutto questo a Fiuggi all'interno della Fonte Bonifacio VIII potrebbe diventare presto una felice realtà. Con un'azienda termale ormai allineata ad una road map ben definita, nei giorni scorsi Gianfranco Battisti ha incontrato presso la sede della Fondazione Policlinico Università Campus Bio-Medico di Roma il Presidente della Fondazione Ing. Carlo Tosti con l'obiettivo di sviluppare una partnership medico scientifica che vedrà l'Acqua Fiuggi anche qui al centro delle strategie della prevenzione e del benessere fisico.

Un pezzo importante di quella città dell'acqua, dello sport e della salute, del quale lo stesso Gianfranco Battisti ebbe a parlare con la stampa in sede d'insediamento nella gestione della nuova ATF S.p.A. Diventa persino superfluo ribadire quanto grandi siano le aspettative del mondo economico del distretto termale, consapevole di averle riposte nelle mani del gruppo d'imprenditori che non doveva certo venire a Fiuggi per dimostrare il loro spessore. La sfida è grande ma questa è la strada giusta, con la speranza che tutti nella città termale si mettano a remare nella stessa direzione. Perché passato questo treno difficilmente ne passeranno altri.