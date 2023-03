È stato condannato alla pena di due anni l'imprenditore finito sotto processo per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. Il tribunale di Frosinone ha però subordinato la sospensione condizionale della condanna allo svolgimento di un percorso di sostegno terapeutico con un'associazione che si occupa della tutela delle donne. Si è concluso così ieri mattina il secondo processo subito dall'uomo, 36 anni, che per altri fatti accaduti a Courmayerur, era stato condannato dal tribunale di Aosta, sempre in primo grado, a un anno. Entrambe le sentenze sono e saranno impugnate.

Davanti al tribunale di Frosinone il ciociaro era accusato di atti persecutori e maltrattamenti, ma il tribunale alla fine ha ricondotto le contestazioni nell'alveo dei maltrattamenti in famiglia. Nello specifico, a seguito delle denunce presentate dall'ormai ex moglie con la quale è in atto la separazione, e che si è costituita parte civile con l'avvocato Riccardo Masecchia, all'uomo erano contestati, per gelosia, maltrattamenti nei confronti della donna anche in presenza dei figli minori, con comportamenti ritenuti «violenti, minacciosi e denigratori».

Secondo la denuncia avrebbe più volte minacciato la donna con frasi come «faccio una strage», «vedrai che ti succede» «ti brucio viva insieme a tutto il tuo sangue» e simili. In un'occasione, durante un litigio, l'imputato avrebbe spinto fuori dall'auto la donna, lasciandola in strada per dieci minuti, prima di andarla a riprendere su insistenza della figlia di sette anni. Un'altra volta solo perché la donna non sbloccava il telefono, l'uomo la colpiva, lanciandole contro il cellulare e rompendo suppellettili in casa tanto che era richiesto l'intervento die carabinieri.

L'uomo così si allontanava per andare a Roma da un'altra donna con la quale aveva una relazione. Era accusato poi di aver rotto la porta di collegamento tra i piani dell'appartamento coniugale, che i due si erano divisi. Infine, l'uomo avrebbe cercato di entrare in casa una notte, costringendo la donna a fuggire e a chiedere nuovamente l'intervento dei carabinieri. Condotte, relative al periodo luglio 2021-gennaio 2022, che, dunque, il tribunale ha ritenuto sufficienti a contestare una condotta di maltrattamenti in famiglia, con tanto di condanna anche a una provvisionale di 15.000 euro. La procura aveva chiesto per l'uomo, che è stato difeso dall'avvocato Nicola Ottaviani, una condanna a due anni e mezzo.

Vasta è stata, nel corso del procedimento, anche la produzione di documenti esibiti dalle parti. Tra questi, la difesa ha fatto acquisire dal tribunale 36.000 messaggi che la coppia si è scambiata tra il luglio e il dicembre del 2021. Nelle precedenti udienze, lei, quando è stata sentita, aveva ribadito le accuse in aula, mentre l'uomo aveva replicato rendendo spontanee accusando la donna di puntare al suo patrimonio. Prima ancora, a settembre, il tribunale di Aosta aveva condannato l'imprenditore a un anno per il mancato rispetto del divieto di avvicinamento in occasione della vacanza a Courmayeur della donna che, a un certo punto, si era ritrovata l'ex, giunto fin lì a bordo della Ferrari. Ma non solo, oltre alla questione di Courmayeur, la donna ha denunciato l'uomo anche per violazione del divieto di avvicinamento. E per questo pendono altri procedimenti.