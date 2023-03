Un uomo che cammina, apparentemente in modo normale, e improvvisamente si getta in mezzo alla strada per farsi investire da un'auto. È la scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza di una farmacia di Brescia. L'autore del gesto è stato scaraventato a terra da un'automobile che stava arrivando in quel momento e che non ha avuto modo di evitarlo. Nel video, che in poche ore ha fatto il giro del web, si vede il ragazzo lanciarsi contro l'auto e finire sull'asfalto e, subito dopo, la disperazione del conducente dell'auto, che sceso dal mezzo, si porta le mani alla testa e si siede a terra. A confermare la volontarietà e lo scopo del gesto agli uomini della polizia locale intervenuti sul posto è stato l'uomo stesso.