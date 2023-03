Perdita di gas da un'autocisterna che trasporta Gpl. È successo in via Selva Piana a Ripi, in tarda mattinata. Al lavoro per ore i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico per consentire la messa in sicurezza. Ad intervenire anche la protezione civile. Sul posto anche il sindaco Piero Sementilli.