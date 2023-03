Finti tecnici comunali in casa: massima attenzione. La comunicazione del Comune di Sora invita la cittadinanza a non fare entrare nelle proprie abitazioni persone che si presentino come dipendenti o tecnici dell'ente incaricati di compiere rilievi riguardanti la toponomastica. "Massima attenzione in casa, se qualora falsi tecnici o incaricati per rilievi toponomastici si presentino a nome del Comune di Sora vi invitiamo a contattare il prima possibile le Forze dell'ordine e la Polizia locale".