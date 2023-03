Le telecamere dell'impianto di videosorveglianza li hanno ripresi. Erano in due. Sono entrati in azione pochi minuti dopo la mezzanotte. Hanno forzato il cancello del piazzale della "Caruter servizi ambientali Srl", l'azienda di Brolo, in provincia di Messina, specializzata nei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nella raccolta porta a porta e nella gestione delle isole ecologiche, che attualmente si occupa della raccolta a Monte San Giovanni Campano e che ha il suo deposito dei mezzi lungo la Casilina, in territorio di Arce.

Una volta all'interno, i malviventi hanno puntato direttamente due automezzi: uno scarrabile con gancio e un furgone. Hanno trovato le chiavi, hanno messo in moto e sono partiti. Non avevano però previsto l'intervento fulmineo di una pattuglia di carabinieri.

Proprio l'altra sera, nella zona tra Arce e Ceprano era in corso un servizio straordinario di controllo del territorio con sei pattuglie di carabinieri impegnate a perlustrare il comprensorio. Una di queste ha intercettato i due automezzi e li ha inseguiti.

I ladri, vistisi ormai braccati dai militari, si sono fermati poco lontano, sono scesi dal camion e dal furgone e si sono dileguati a piedi nelle campagne della zona. È scattata subito la caccia ai due malviventi. I carabinieri della compagnia di Pontecorvo, assistiti anche dai loro colleghi della stazione di Arce, li hanno cercati per tutta la notte, ma inutilmente. Il buio ha consentito loro di far perdere le tracce.

L'azienda ha subito messo a disposizione dei carabinieri i filmati ripresi dalle telecamere del piazzale che potrebbero risultare determinanti per smascherare i due ladri.