Tampona un'auto durate la manovra di retromarcia. Scende dal furgone per accertarsi del danno provocato (sarebbe di circa 5.000 euro), attende che le persone nelle vicinanze vadano via e senza lasciar alcun biglietto con i propri dati sul parabrezza del veicolo incidentato, come se nulla fosse, risale sul suo mezzo e si dilegua.

Non ha fatto i conti però, con l'occhio del "grande fratello". Le telecamere hanno, infatti, immortalato tutta la scena.

E così, dopo la denuncia del malcapitato al comando di polizia locale, gli agenti con l'ausilio del tecnico abilitato a trattare le immagini del sistema di videosorveglianza, in particolare con due delle telecamere poste in centro città, sono riusciti a risalire al momento dell'evento e, quindi, a individuare i veicoli coinvolti, i proprietari e l'autore del tamponamento.

Insieme al conducente del furgone c'era un'altra persona sul lato passeggero.

Il proprietario del veicolo incidentato, il giorno seguente, si è presentato dunque al comando di polizia locale di Veroli per fare un esposto sull'accaduto.

Il commento

«L'utilità della videosorveglianza è determinante non soltanto per immortale le azioni illecite con carattere civile, come quella accaduta domenica scorsa, ma anche quale ausilio per le immagini di polizia giudiziaria - ha commentato il comandante della polizia locale Massimo Belli - E infatti grazie all'implementazione delle telecamere presenti sul territorio verolano e ubicate in punti sensibili come scuole, centro storico e luoghi particolarmente frequenti, è stato possibile denunciare, da parte delle forze di polizia, eventi criminali che sono accaduti in questa città, assicurando i malfattori alla giustizia».

E questa volta i furbetti dell'incidente pagheranno il danno causato anche quale monito per il futuro.