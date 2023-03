È venuta a mancare improvvisamente all'età di 74 anni la dottoressa Margherita Polese, molto conosciuta in tutto il Cassinate, oltre che a Roccasecca dove per tanti anni ha gestito il suo laboratorio di analisi cliniche, all'incrocio sulla Casilina. La comunità perde una persona di elevata professionalità e profondo lato umano proprio per il lavoro che svolgeva con tanta passione e impegno. Per tutti era la dottoressa Margherita gentile e cordiale nei rapporti umani al di là del lavoro che svolgeva come analista.

I funerali di sono tenuti ieri pomeriggio nella chiesa di Santa Maria Assunta nel quartiere Scalo. Ad officiare il rito funebre monsignor Valente, che con una toccante omelia ha ricordato la figura della compianta dottoressa. Tante le persone presente che hanno voluto rivolgere l'ultimo saluto ad una persona molto conosciuta e benvoluta sia a Roccasecca che nei centri vicini. A tutti i suoi familiari le più sentite condoglianze anche dalla nostra testata giornalistica.