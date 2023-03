Sabato 25 e domenica 26 marzo saranno due le iniziative solidali. Per l'intera giornata di sabato si svolgerà la raccolta alimentare promossa dalla Caritas diocesana di Frosinone-Veroli-Ferentino.

Si potranno donare generi alimentari ma anche prodotti per l'infanzia e per l'igiene personale ai volontari presenti nei supermercati aderenti.

I volontari saranno riconoscibili dalla pettorina che indosseranno e ciascuno potrà donare qualcosa: anche un solo prodotto sarà di aiuto e quanto raccolto sarà consegnato alle famiglie e agli anziani che vivono in difficoltà e si rivolgono ai centri di ascolto delle parrocchie e della Caritas.