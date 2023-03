La madre era morta ormai da diverso tempo, ma la figlia aveva nascosto il corpo in casa per continuare a percepire la pensione. Oggi la scoperta da parte dei carabinieri in una villetta a Paderno Dugnano, nell'hinterland nord di Milano. I vicini di casa da qualche giorno non avevano più notizie della figlia della signora. Trovata in casa morta probabilmente per un malore. E qui i militari hanno fatto la macabra scoperta. La figlia aveva detto a tutti che l'anziana madre era da quasi un anno ricoverata in una Rsa del Veronese. All'interno di un armadio è stato ritrovato il corpo quasi mummificato della novantenne. Secondo alcune informazioni la figlia in questi mesi avrebbe continuato a percepire la pensione. Indagini in corso.