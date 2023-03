È giunto alla sua quarta mobilità il progetto Erasmus+ "Start with Yourself" che per la seconda settimana consecutiva vede la scuola media Campo Coni dell'IC Frosinone IV ospitare i partner europei di quattro paesi.

Il progetto "Start with Yourself" (comincia da te stesso) è incentrato sul concetto di empatia, definita come "la capacità di immedesimarsi e fare propri gli stati d'animo di un'altra persona".

Al progetto, coordinato dalla docente Antonella D'Emilia, collaborano i professori Marco Agelao, Rosa De Maio, Giuseppina Sordo, Rosetta Terramagra, Rita Turriziani e Alessia Zolfo.

Dal 20 al 25 marzo ospiti in città gli alunni e i docenti delle scuole di Iasmos (Grecia), Kalety (Polonia), Vialonga (Portogallo) e Adana (Turchia).

Nel 2022 gli alunni ciociari, oggi in gran parte frequentanti le scuole superiori, erano stati a loro volta ospitati dai partner nei loro rispettivi paesi.

Saranno impegnati nell'accoglienza dei partner stranieri: Aurora Ceccarelli ed Emma Corvaia (2A), Jacopo Incitti e Andrea Stellati (3A), Gaia Montini e Agnese Riscica (2D), Alice Manchi e Daniele Peluso (2H), Leonardo Bartoloni e Greta Uberti (2F), Megi Habilaliaj e Carla Parisella (3F), Gabriele Grande e Cristian Morini (2G) e Brajan Alushaj e Alessandro Lepore (3G).

Nella giornata successiva all'arrivo, il dirigente scolastico Prof. Giovanni Guglielmi ha dato il benvenuto ai partner in una festosa cerimonia di accoglienza con gli studenti dell'orchestra d'istituto, diretta dal professore Marco Agelao, che hanno eseguito inni nazionali di ciascun paese partecipante e la body percussion curata dalla professoressa Rita Turriziani.

In tarda mattinata le delegazioni straniere sono state ricevute dal sindaco Riccardo Mastrangeli che, con i consueti onori di casa, ha accolto tutti i partecipanti nell'aula consiliare di Palazzo Munari augurando loro un bel soggiorno nella nostra città.

Dopo un pranzo tipico al ristorante del centro storico La Taverna, dove gli ospiti hanno potuto apprezzare tra le altre cose fini fini al sugo e ciambelline al vino, il pomeriggio è proseguito con una visita alla cattedrale di Santa Maria e al campanile.

La giornata si è conclusa con la visita al museo archeologico, nostro fiore all'occhiello diretto dalla dottoressa Maria Teresa Onorati, durante la quale gli studenti sono stati coinvolti in un laboratorio creativo sulla manipolazione dell'argilla condotto dalla dottoressa Brunilde Mazzoleni e dal dottore Fabiano Riccardi che hanno inoltre guidato i ragazzi alla scoperta delle opere d'arte conservate nel caveau dell'ex Banca d'Italia.

Il fitto programma di attività e di visite sul territorio pianificato dagli insegnanti, prevede una mattinata al lago di Canterno in cui i ragazzi si cimenteranno in una esperienza di pittura, guidati dalla professoressa Alessia Zolfo. Saranno poi accolti dal sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, e visiteranno l'Acropoli e le sue maestose mura poligonali, guidati da Ornello Tofani. Un'intera giornata sarà dedicata alla visita della capitale, passeggiando nelle vie del centro, tra i monumenti di fama mondiale, fino a giungere a Piazza San Pietro.

L'ultima visita sul territorio sarà dedicata all'Abbazia di Montecassino dove i ragazzi potranno conoscere i luoghi di permanenza di San Benedetto Patrono d'Europa, il cimitero polacco e l'area archeologica Casinum. L'ultimo giorno prima della partenza gli studenti trascorreranno l'intera giornata a scuola e saranno coinvolti in un laboratorio teatrale diretto dalla prof.ssa Rosa De Maio.

Grande rammarico per l'assenza dei partner turchi che non hanno potuto prendere parte alla mobilità in Italia a causa della calamità che ha colpito il loro paese e in particolare la loro città, Adana, una delle più devastate dalla violenza del sisma del 6 febbraio scorso. Giunga loro il sincero augurio di risollevarsi presto e nel modo più indolore possibile dalle conseguenze della tragedia che li ha colpiti.