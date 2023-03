«Non c'è più tempo. Il messaggio che emerge dal rapporto dell'Ipcc, il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, è soltanto questo. Un documento di fondamentale importanza al quale hanno lavorato scienziati di 195 Paesi sotto l'egida dell'Onu, che dicono una cosa semplice: è necessario dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030, rispettando il target di Parigi di +1,5 gradi». A comunicarlo in una nota il presidente dell'Egaf, Egato Ambiente Frosinone, Mauro Buschini.

«È necessario prendere coscienza di una situazione drammatica, che deve essere percepita dai Governi e dalle opinioni pubbliche. Siamo di fronte all'allarme più urgente che la comunità scientifica abbia mai lanciato - aggiunge - Nel mondo tre miliardi di persone vivono già in zone dove siccità, uragani, incendi e altre ricadute climatiche rendono impossibile fronteggiare la situazione. Le metà della popolazione della Terra deve fare i conti con la progressiva scarsità delle risorse idriche. Gli

eventi climatici estremi, sempre più frequenti, provocano distruzione e morte. Lo sappiamo, lo vediamo».

E prosegue: «Non esiste alternativa ad una transizione ecologica ed energetica rapida. Esistono delle soluzioni per decarbonizzare i comparti energetici e produttivi. Possiamo ancora invertire la rotta, ma dobbiamo

sbrigarci: se le temperature globali supereranno gli 1,5 gradi il nostro mondo cambierà in modo irreversibile. Perciò entro il 2030 occorrono delle risposte forte e concrete. La crisi climatica deve diventare la priorità assoluta delle nazioni che inquinano maggiormente il Paese.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha più volte evidenziato che "Questo

Rapporto è una chiamata a gran voce per accelerare in modo massiccio gli sforzi per il clima da parte

di ogni Paese e in ogni momento. Il nostro mondo ha bisogno di un'azione per il clima su tutti i fronti:

tutto, ovunque e tutto insieme. L'umanità è in bilico su un sottile strato di ghiaccio, che si sta sciogliendo velocemente"

Non ci può essere nessun tentativo di minimizzare, concentrandosi sui sintomi piuttosto che sulla

causa della malattia. Come è stato affermato, il più grande allarme della storia dell'umanità è stato ridotto a rumore di fondo. Eppure siccità, alluvioni, incendi e ondate di calore già da anni sono presenti con effetti devastanti.

Dobbiamo batterci e alzare la voce, se necessario. Tutti insieme. Tra il 2025 e il 2030 - conclude - occorre effettuare ogni sforzo per cambiare i modelli industriali, eliminando gradualmente i combustibili fossili e aumentare le energie rinnovabili. Non esiste un altro modo. La bussola è una sola: transizione ecologica ed energetica».