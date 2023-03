Moto si schianta contro un pullman. Seriamente ferito il conducente del mezzo a due ruote. L'incidente stradale, la cui dinamica è all'esame dei carabinieri intervenuti insieme al 118, è avvenuto oggi poco dopo le 14, in via Stazione a Ferentino. Illeso l'autista del bus. Il ferito, un trentenne, sarebbe originario di fuori, ma residente in città, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale "Spaziani" di Frosinone.