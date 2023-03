Fugge dai domiciliari: arrestato dai carabinieri. I militari dell'arma martedì pomeriggio durante un controllo hanno accertato che l'uomo, un quarantenne, era evaso dalla propria abitazione di Morolo, dove stava scontando un provvedimento per minaccia e atti persecutori. Iniziate le ricerche, grazie soprattutto a un intuito dei militari, in località Tomacella nel comune di Patrica, hanno controllato un intero autobus della linea Morolo-Frosinone. Sul pullman era seduto anche il quarantenne che si era allontanato dalla propria abitazione per raggiungere Frosinone. Arrestato quindi in flagranza del reato il giudice, ritenendo legittima l'adozione del provvedimento precautelare adottata dai carabinieri, ha convalidato l'arresto disponendo la trasmissione dell'incarto al giudice delle indagini preliminari per le determinazioni di competenza.