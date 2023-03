Ladri scatenanti alla periferia di Sora. Nel mirino dei malviventi tre aziende. Nella serata di ieri i ladri hanno raggiunto la zona industriale della città Volsca. Ora l'appello è per l'installazione di una rete capillare di videosorveglianza anche nei pressi della superstrada che porta a Ferentino, utilizzata come via di fuga.