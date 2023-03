Come previsto dal calendario dell'amministrazione, quella del 26 marzo sarà una domenica ecologica, con limitazione del traffico veicolare, dalle 8 alle 18, nell'area urbana delimitata dalla ztl per tutti i veicoli a uso privato, e divieto di circolazione nella fascia urbana di via Volsci dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Il blocco del traffico, come sempre, non riguarderà i veicoli elettrici e ibridi, quelli adibiti a servizi di polizia, compiti di sicurezza, di protezione civile, servizi sanitari, per il monitoraggio e il controllo della qualità dell'aria, a servizio di persone invalide e comunque autorizzate.

«Il Comune di Frosinone intende continuare a promuovere comportamenti virtuosi, a favore dell'ecosistema e della qualità della vita di tutti noi – ha dichiarato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – E la domenica ecologica del 26 costituirà anche una piacevole occasione per ritrovarsi e praticare attività sportiva». Nell'arco della giornata si terranno, infatti, due manifestazioni sportive. Alle 9.30 la partenza della "Corritalia - Insieme per i Beni Culturali e Ambientali", organizzata dalla direzione nazionale Aics, in collaborazione con il comitato provinciale di Frosinone, che si disputerà contemporaneamente in 35 città italiane. Nel pomeriggio, invece, si svolgerà la StraCamminando, organizzata dall'Atletica Frosinone e dall'ente di promozione sportiva Opes Italia, con partenza alle ore 16.30 e ritrovo a partire dalle ore 15 al Parco Matusa. Il percorso non competitivo con cui cimentarsi è di 4,5 chilometri. «Domenica sarà una giornata all'insegna di sport e socialità – ha commentato il vicesindaco Antonio Scaccia – agendo concretamente, inoltre, a favore dell'ecosistema. Sui temi ambientali – ha sottolineato – l'attenzione va mantenuta sempre alta, affinché la nostra città sia sempre più bella, pulita ed efficiente».