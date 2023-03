Quando sono entrati a scuola hanno riferito di essere stati minacciati dopo un litigio con altri ragazzi. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze. I ragazzi sono stati riaccompagnati per sicurezza dai genitori a casa, contattati dal personale della scuola. Sull'episodio indagano i carabinieri. Il tam tam anche sui gruppi whatsapp. Parlavano anche di un'arma (notizia che non corrisponderebbe al vero), di un trambusto nella zona di Viale Roma nel capoluogo, vicino ad istituti scolastici e che di mira erano stati presi alcuni studenti dell'istituto superiore "Alessandro Volta". Poi l'arrivo dei carabinieri ha alimentato le voci su possibili situazioni più gravi.

Fortunatamente, invece, nessuna arma sarebbe stata tirata fuori, nessuna aggressione, si sarebbe trattato di un litigio e di minacce avvenuti in un piazzale, al di fuori della scuola, prima che suonasse la campanella e i ragazzi entrassero in classe. Una volta entrati gli studenti avrebbero riferito quanto era capitato loro poco prima. Dalla scuola si sono subito accertati sul loro stato, come detto nessuno ha riportato gravi conseguenze per fortuna, e per farli sentire anche più sicuri, hanno contattato le famiglie. I genitori, anche per sincerarsi di persona riguardo le condizioni dei loro figli, sono andati a scuola per riaccompagnarli a casa. Sull'accaduto i carabinieri, intervenuti sul posto, hanno subito avviato gli accertamenti del caso.