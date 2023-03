Commercianti contro l’isola pedonale. La protesta approda in consiglio comunale

Bagarre in consiglio comunale a Cassino. Il dibattito sull'isola pedonale infiamma l'aula: l'opposizione incalza e chiede di allegare i parereri tecnici al progetto "completamente privo di allegati". Inoltre denunciano: "il progetto così presentato è illegittimo - tuona Benedetto Leone - per questo lo impugneremo e lo porteremo in Procura e al vaglio della Regione Lazio che ha finanziato il progetto".



La maggioranza replica duro: "Cara opposizione, i documenti ci sono, avete letto quattro carte stracce", dichiara Rino Fiorentino. "I pareri ci sono - aggiunge - manca un solo documento, già consegnato, riguardante il nulla osta paesaggistico".

Sullo sfondo la protesta dei commercianti che ha affollato l'aula: "Siamo favorevoli alla riqualificazione ma non all'isola pedonale", scrivono in un documento letto dal consigliere Leone. Presenti anche gli ambientalisti che, invece, caldeggiano il progetto.