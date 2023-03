Oltre diciassette chili di hashish in casa. La sostanza stupefacente era divisa in 170 panetti, nascosti in una scarpiera in un appartamento di una cinquantanovenne incensurata. La donna è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Frosinone.

Dopo un prolungato servizio di osservazione nei pressi dell'abitazione della predetta, avendo notato un insolito andirivieni di persone, sono entrati nell'appartamento e hanno trovato 600 grammi di cocaina, nascosta nel bagno tra i insieme ai detersivi e, successivamente. I 170 panetti di hashish sono stati invece trovati in un secondo appartamento.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e, al termine delle formalità di rito, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, a disposizione dell'autorità giudiziaria di Frosinone. Nella mattinata odierna il gip del locale tribunale dopo aver convalidato la misura adottata dalla polizia giudiziaria, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con il "braccialetto elettronico".