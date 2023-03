Il parcheggio è inutilizzato. Ormai è evidente ed è sotto gli occhi di tutti. Così la nuova area di sosta, aperta nel quartiere Scalo in via Valle Fioretta, resta deserta.

Circa un mese fa il Comune ha annunciato il raggiungimento di un accordo con il privato per la creazione di nuovi stalli gratuiti. Ma il nodo che ha scatenato la polemica riguarda l'orario. L'ingresso infatti è regolamentato, con una sbarra, da orari di ingresso e di chiusura (8.30 - 21 dal lunedì al sabato e la domenica dalle 8.30 alle 12). Una sbarra che però, invece di chiudere, resterebbe sempre aperta. Insomma tanta confusione che impedisce l'utilizzo dell'area di sosta, in un quartiere dove i parcheggi scarseggiano e i pendolari sono costretti a lasciare le auto, molto spesso, in divieto di sosta.

«L'utilità soltanto apparente del parcheggio dello Scalo, intitolato ad "Annalena Tonelli", è sotto gli occhi di tutti – sostiene Angelo Pizzutelli, consigliere di opposizione e capogruppo in consiglio comunale del Partito Democratico – Non si critica la disponibilità di un nuovo parking, che come detto, va sempre accolta con favore. Bensì la totale inutilità per le esigenze richieste dall'intero quartiere. E cioè una nuova struttura dove far convergere le auto dei tantissimi pendolari che ogni giorno invadono gli stalli adiacenti alle abitazioni private, oppure davanti agli esercizi commerciali».

Il capogruppo da subito aveva sollecitato l'amministrazione comunale affinché rivedesse l'orario di accesso al parcheggio, anticipando almeno due ore prima rispetto a quello previsto delle 8.30. E concertare quindi con il privato ad una soluzione migliore. Ma ad oggi non si è avuto nessun riscontro solutorio.