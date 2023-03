Non c'è due senza tre: la proverbiale regola, purtroppo, sembra funzionare anche per i malviventi. Infatti, i soliti ignoti hanno messo a segno un furto per la terza volta in città nell'arco di una ventina di giorni.

Il colpo è stato perpetrato nella notte tra lunedì e ieri, intorno all'una. I ladri hanno preso di mira un altro tabaccaio dopo la rivendita Palmesi, svaligiata in via Per Frosinone. Si tratta del negozio "L'angolo del fumo" dove i malviventi, oltre al bottino, hanno provocato gravi danni alle strutture. Infatti, la banda è penetrata nel locale a colpi di piccone sfondando la porta di ingresso.

Una volta all'interno e con notevole rapidità, i ladri hanno arraffato due cartoni di gratta e vinci, il cui valore non è stato ancora quantificato ma potrebbe aggirarsi su qualche migliaio di euro. Quindi, hanno caricato la refurtiva su un'auto bianca e si sono dileguati nella notte. Sarebbero almeno due gli autori del furto che hanno agito incappucciati, secondo le riprese delle telecamere esterne di videosorveglianza. Anche se è probabile la presenza di un terzo complice che ha partecipato la raid.

La tabaccheria è protetta anche da un sistema di allarme Verisure, che è entrato subito in funzione richiamando sul posto il titolare dell'esercizio e una pattuglia dei carabinieri, raggiunta poco dopo dai colleghi del Nucleo Radiomobile di Frosinone. Al loro arrivo, però, la gang era già fuggita. Ma proprio in rapporto all'auto si è verificata una singolare coincidenza, che alimenta una serie di ipotesi. Infatti, poco prima del colpo a Ceccano, in una concessionaria di Ceprano era stata rubata un'Audi A3 bianca. Potrebbe essere il mezzo usato dai malviventi per compiere il furto.O

vviamente, questo particolare è soltanto uno degli elementi al vaglio degli investigatori e in merito al quale, per adesso, non c'è alcuna conferma. Come resta da dimostrare che la banda sia la stessa che ha compiuto i furti precedenti da "Acqua e Sapone", che tra l'altro si trova nella stessa zona di "L'angolo del fumo", e nell'altra tabaccheria di via Per Frosinone. I militari ceccanesi, al comando del luogotenente Fabio Lurentini, indagano a tutto campo, ma soprattutto stanno esaminando attentamente i video delle telecamere esterne, che hanno ripreso i malviventi in azione. Da ieri, pertanto, è iniziata la caccia alla banda. La speranza dei carabinieri, e della cittadinanza, è di poterla braccare presto.