Il presidente della Provincia Luca di Stefano ha incontrato questo pomeriggio il vicepresidente di Confindustria con delega al lavoro e alle relazioni industriali, Maurizio Stirpe e la presidente di Unindustria Frosinone, Miriam Diurni nella sede degli industriali di via del Plebiscito a Frosinone. «È stato un incontro molto cordiale - ha detto il presidente Di Stefano a margine dell'incontro - dove abbiamo gettato le basi per un dialogo e per una collaborazione reciproca nell'interesse esclusivo del nostro territorio. La Provincia di Frosinone ha moltissime potenzialità sotto tutti i punti di vista, ma è evidente che ci sono delle criticità che non permettono uno sviluppo fluido di tutte le realtà industriali e imprenditoriali».

«Ed è su questo che dobbiamo collaborare e lavorare - ha aggiunto il presidente - Fare squadra nel periodo storico che stiamo vivendo è fondamentale ed è, soprattutto, un percorso obbligato per creare ricchezza, nuova occupazione e azioni concrete per attivare processi di crescita all'avanguardia. Far andare di pari passo lo sviluppo e la competitività del nostro settore industriale con la tutela ambientale, senza intoppi e lungaggini burocratiche è una sfida che dobbiamo vincere a tutti i costi e per la quale l'amministrazione provinciale è disposta a collaborare, sin da subito, con tutti gli interlocutori preposti», ha concluso Di Stefano.