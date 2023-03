Tanti fiori, lacrime e applausi per l'ultimo saluto a Manuel Scaccia Arci, vittima di un incidente con la moto domenica scorsa a Itri. Numerose persone oggi pomeriggio hanno partecipato ai funerali del giovane papà nella concattedrale di Sant'Andrea nel centro storico di Veroli.

L'arrivo della bara è stata accolto da lunghi applausi e il suono del clacson di uno dei mezzi della sua azienda "Verolana Transervice".

Parenti, amici, dipendenti della sua ditta, tante persone si sono strette attorno ai familiari del trentacinquenne. Alcuni indossavano maglie bianche con la sua foto e la scritta "Ciao Manuel".

Anche all'uscita dalla chiesa tanti applausi per salutare Manuel, palloncini bianchi lasciati volare e un ricordo degli amici scritto su una lettera. Il verolano lascia la moglie e due bambine. Da tutti ricordato come una persona dal cuore grande, sempre con il sorriso e gentile.