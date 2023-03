Schianto sulla Casilina in territorio di Villa Santa Lucia, ferito un motociclista. L'impatto, nella tarda mattinata di oggi, ha coinvolto un'auto e una moto. Ad avere la peggio l'uomo in sella alla sua due ruote: nonostante la paura, non ha riportato ferite tali da far temere per la sua vita. Immediati i soccorsi che hanno trasferito il motociclista in ospedale per gli accertamenti dovuti. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri.