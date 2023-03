Un grande fiocco rosa è stato posto sullo stabile adiacente allo storico Pastificio Zaffiri per salutare l'arrivo della piccola Nina. Grande gioia per mamma Simona e papà Francesco. La bambina è nata ieri 20 marzo, giornata internazionale della felicità. Euforici per l'arrivo i nonni Gino, Clara, Giacomo e Cristiana. La città di Sora, con molta curiosità, ha notato l'enorme fiocco che affaccia sul trafficato viale San Domenico.