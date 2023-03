Incidente sul lavoro questa mattina all'interno della Tiberina. Un operaio di circa cinquanta anni del Cassinate è stato investito da un cassone che si trovava sopra a un carrello in movimento. Immediati i soccorsi che hanno trasferito il lavoratore del Cassinate in ospedale. Importanti le ferite alle gambe e alla schiena. Forte la rabbia dei sindacati. Fim Cisl, Fiom Cgil e Fismic hanno indetto due ore di sciopero per oggi: la sicurezza deve essere una priorità.