C'è un secondo indagato per l'assassinio di Thomas Bricca. È Roberto Toson, 47 anni, padre di Mattia, 22 anni, il primo nome ad essere finito nel mirino della Procura di Frosinone. Anche Toson senior è indagato per concorso in omicidio. La notizia, diffusasi nel pomeriggio di ieri, rappresenta una svolta nell'ambito dell'inchiesta poiché l'iscrizione di una seconda persona sul registro degli indagati significa che è stata data un'accelerata alle indagini. E non solo. Gli investigatori hanno provveduto a sequestrare anche il telefono del fratello di Mattia, Niccolò, anche se quest'ultimo non risulta indagato come gli altri due familiari.

I nomi dei Toson sono saltati fuori fin dai primi momenti dell'indagine e furono proprio loro a presentarsi ai carabinieri di Alatri pochi giorni dopo la sparatoria del 30 gennaio scorso, per dichiarare che con quell'episodio non avevano nulla a che vedere. Successivamente, c'è stata una perquisizione nella casa dei nonni di Mattia Toson, in via Vicero, e l'interrogatorio a carico dello stesso Mattia il 27 febbraio.

Adesso questa novità che apre uno scenario diverso, un passaggio fondamentale nell'inchiesta. Come fondamentali saranno gli accertamenti tecnici irripetibili che sono stati effettuati oggi alle 10 sul cellulare di Mattia Toson. I carabinieri del Racis estrarranno la memoria dell'iPhone12 del ragazzo, operazione alla quale assisterà anche l'ingegner Marco Zanaro, il consulente nominato dalla famiglia Bricca. Verrà acquisita una copia forense del contenuto dell'apparecchio a fini probatori e investigativi: si cercherà, infatti, tra tutti i dati (presenti ed eventualmente cancellati) che possano confermare o smentire l'alibi dato dallo stesso giovane in occasione dell'interrogatorio di cui sopra. Chat, conversazioni, messaggi vocali sono al centro di queste verifiche per chiarire se la versione fornita dall'indagato regga oltre ogni dubbio. Insomma, siamo entrati con tutta probabilità in una settimana cruciale per delineare il contesto di ciò che successe in quella tragica sera di fine gennaio. E delle responsabilità.