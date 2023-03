Un incidente sulla strada Torelongo riaccende la discussione sulla messa in sicurezza dell'arteria di collegamento. Il sinistro è avvenuto nella giornata di ieri, uno scontro che ha portato la minoranza a insorgere tornando a chiedere interventi risolutivi e attaccando l'amministrazione comunale per la mancanza di lavori.

«Da mesi e mesi stiamo sollecitando il sindaco ad intervenire per la messa in sicurezza della strada Torelongo - ha affermato il capogruppo di minoranza Domenico Corte - Purtroppo, nonostante i nostri ripetuti solleciti e una lettera della società assicuratrice del Comune che, in seguito ad una richiesta di danni ad un'automobile (pagati poi dal Comune) chiedeva la sistemazione delle buche, il sindaco Simone Costanzo non ha provveduto alla sistemazione e neanche ha sollecitato l'impresa che avrebbe dovuto iniziare i lavori a luglio scorso. Ci auguriamo che l'incidente di ieri non sia stato determinato dalle buche da tempo presenti proprio dove si è verificato e cogliamo l'occasione per sollecitare ancora una volta il sindaco che anzichè disinteressarsi del grave problema dovrebbe garantire l'incolumità pubblica ed intervenire per fare sistemare la strada da tempo pericolosissima».