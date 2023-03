Bandito solitario in azione nella sala slot sulla Monti Lepini a Frosinone. È successo ieri poco prima delle 14. Il bottino portato via è di 9.000 euro. Il malvivente ha minacciato con la pistola la cassiera e il titolare. La cassiera per lo spavento è stata colta da malore.

Sul posto il personale medico che ha prestato le cure alla donna e gli agenti della squadra mobile coordinati dal vice questore aggiunto Flavio Genovesi. Indagini serrate della polizia per cercare di dare un nome e un volto al rapinatore.