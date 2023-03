Trovato positivo all'alcol test prima di partire per un viaggio di istruzione, autista finisce nei guai: è stato sostituito e denunciato. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Pontecorvo, dove il conducente di un autobus pronto alla partenza per un viaggio di istruzione non ha superato l'alcol test - eseguito insieme a tutta una serie di accertamenti di prassi - dai carabinieri per assicurare partenze sicure per ragazzi e insegnanti. Una routine per i militari, impegnati nei controlli del territorio ma anche in quelli straordinari per la sicurezza dei ragazzi pronti a partire.

Durante le verifiche in atto i genitori degli studenti hanno notato che qualche cosa non tornava: i militari, infatti, hanno chiesto l'arrivo di un altro autista, con l'intervento immediato della stessa ditta titolare dei viaggi. E l'arrivo di un altro conducente non si è fatto attendere: qualche piccolo ritardo sulla tabella di marcia ma senza grandi stravolgimenti. Peggio è andata al conducente trovato positivo: il motivo della sostituzione repentina è stato proprio un parametro risultato fuori legge dopo le verifiche dell'Arma. All'uomo è stato contestato l'articolo 187 del Codice della Strada e ora dovrà risponderne davanti alla legge.

I ragazzi, invece, sono partiti in totale sicurezza grazie ai servizi di controllo integrati: si tratta di verifiche certosine, disposte dal Comando provinciale di Frosinone, proprio a ridosso delle gite scolastiche per accertare la presenza di tutti i requisiti di sicurezza necessari, dalla regolarità documentale alle condizioni psicofisiche dei conducenti dei mezzi. Si tratta di attività che rientrano nell'ambito delle iniziative finalizzate a garantire e migliorare i livelli di sicurezza, soprattutto di quelli del trasporto scolastico proprio in occasione delle visite di istruzione organizzate da tutti gli istituti del territorio.