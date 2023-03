Arrestato un sessantunenne, deve espiare una pena di undici anni e un mese di reclusione per ricettazione e truffa. Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Guarcino hanno arrestato a Trivigliano un uomo del cassinate, già noto alle forze di polizia e gravato da vari pregiudizi per reati contro il patrimonio. I militari, rintracciata la persona, hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso dall'ufficio di sorveglianza di Frosinone. Dovrà pagare anche l'ammenda di 5.300 euro, essendo stato condannato per i reati di truffa e ricettazione per delitti commessi su tutto il territorio nazionale dal 2012 al 2019. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Frosinone, dove trascorrerà i prossimi anni per l'espiazione della pena, come disposto dal magistrato di sorveglianza.