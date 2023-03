Scia scura sospetta nelle acque. Preoccupazione in zona San Domenico a Sora. Sul posto i vigili urbani per prendere eventuali provvedimenti. Il fiume Liri appare di colore argilloso a causa della frana proveniente dall'Abruzzo. Mentre di colore più scuro sono le acque del fiume Fibreno che forse verranno analizzate per conoscere la natura del fenomeno.