Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di di Sora, nella mattinata del 10 marzo, ha denunciato in stato di libertà un cinquantottenne di Campoli Appennino per detenzione abusiva di armi. L'attività di polizia giudiziaria è nata dagli accertamenti svolti dagli uomini del settore anticrimine del commissariato, che hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha consentito di trovare una carabina ad aria compresa, sulla quale si stanno svolgendo accertamenti in merito alla potenza, numerosi pugnali, baionette, spade, un arco e lance medioevali che hanno comportato la denuncia dell'uomo per il reato di detenzione abusiva di armi. La condotta del denunciato, che non ha consentito il controllo e ha reso necessario l'abbattimento della porta di ingresso, ha comportato anche la configurazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, fattispecie per la quale è stato altresì segnalato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Cassino per le valutazioni del caso.