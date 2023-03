Trasporto pubblico insufficiente e carenza di alternative adeguate. Questo il verdetto che esce fuori dal bilancio della campagna itinerante Clean Cities 2023 di Legambiente che ha coinvolto i residenti di 18 centri tra cui Frosinone.

Le città italiane monitorate sono ancora lontane dagli obiettivi di mobilità, riduzione delle emissioni e sicurezza fissati al 2030 e tutte superano i futuri limiti di legge per la qualità dell'aria e presentano ritardi rispetto agli indici di sicurezza e all'implementazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile.

Tuttavia, ci sono notevoli differenze territoriali anche se spesso le città presentano una scarsa offerta di trasporto pubblico e mancano di alternative adeguate come i mezzi in sharing. Tendenza ravvisabile, soprattutto ad Avellino, Palermo, Prato, Perugia, Pescara, Catania e Napoli. Per quanto riguarda l'estensione della rete stradale a velocità ridotta (30 km/h), in generale si è molto lontani dagli obiettivi indicativi che Legambiente propone al 2030, pari all'80% delle strade urbane.

Sulla qualità dell'aria la situazione di Frosinone è complicata ed è destinata a peggiorare, vista la nuova normativa più stringente di quella attuale che per Frosinone comporterebbe una riduzione necessaria del 26% per il pm10, del 41% per il pm2.5 e del 26% per gli ossidi d'azoto (NO2) entro il 2030. Nonostante una modesta diminuzione dei valori negli ultimi 10 anni (-6% per le pm10), sarà difficile rientrare nei limiti europei previsti fra solo 7 anni.

«La situazione è critica e l'urgenza di agire è assoluta», avevano già dichiarato a febbraio Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, e Antonio Setale, vicepresidente del circolo Legambiente di Frosinone. «La pessima qualità dell'aria a Frosinone e nella Valle del Sacco è una "emergenza ambientale cronica" che sta causando importanti problemi di salute pubblica. Nonostante ciò, le misure approvate dal Comune di Frosinone sono insufficienti e limitate alle sole emergenze. Servono subito misure permanenti di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti, e dei mezzi pesanti nel centro urbano, come anche la transizione all'elettrico dei veicoli commerciali».

Serve, per Legambiente, più in generale una spinta all'elettrificazione dei consumi energetici: a tale riguardo, la vertenza lanciata dall'associazione sulla riconversione dell'aeroporto militare Moscardini in parco fotovoltaico va esattamente in questa direzione, e potrà portare, secondo Legambiente, notevoli benefici a livello locale se parte dell'energia prodotta sarà destinata alle realtà produttive e alle famiglie del territorio. Tra le proposte avanzate ci sono, inoltre, il ripristino delle domeniche ecologiche, un trasporto pubblico più accessibile, la predisposizione di servizi come Move-In, già attivi in diverse regioni padane. Ma anche misure per impianti di combustione a biomassa, il divieto di combustioni all'aperto e il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, causa della generazione del particolato secondario.