I vandali del fine settimana tornano a colpire di notte nel centro storico. Dalla fine delle restrizioni imposte dalla pandemia, bande di minorenni ne combinano di tutti i colori in una zona che in passato era stata sempre sinonimo di tranquillità.

Dopo avere danneggiato panchine, discendenti, vasi e perfino la vetrata di un negozio i teppisti hanno forzato la vecchia porta di un deposito della Pro Loco, in via Mura Castellane, rovistando all'interno ma senza rubare nulla. Le telecamere di sorveglianza, però, li avrebbero immortalati. Sarebbero tre minorenni, la cui identità è al vaglio dei carabinieri.

Proprio i militari al comando del luogotenente Fabio Laurentini stanno intensificando i controlli nel centro storico durante il weekend, per arginare un fenomeno che rovina sistematicamente il riposo dei residenti. «Abbiamo deciso di inviare pattuglie a piedi nel centro storico - ci ha detto il comandante della stazione ceccanese dell'Arma - per effettuare controlli mirati. Il nostro organico, impegnato ovviamente anche in altri servizi, non ci permette di assicurare una presenza costante. Ma nel fine settimana possiamo garantire il nostro intervento, soprattutto dopo le ripetute segnalazioni di schiamazzi e atti vandalici. In proposito, invito i cittadini a chiamare la nostra stazione o il 112 per qualsiasi emergenza nel centro storico».